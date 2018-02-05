В оккупированном Севастополе с начала 2018 года зафиксирован 121 случай серозного менингита, тогда как за весь прошлый год было 100 случаев этого заболевания.

Такие данные озвучил городскому интернет-порталу ForPost источник в департаменте здравоохранения временно оккупированной региона, знакомый с ситуацией, передают Примечания.

«С начала года – 121 человек [с серозным менингитом], это, конечно, ненормальная цифра, в прошлом году было 100 человек, но ситуация повторяется каждое лето», — сказал собеседник ForPost. По его словам, причиной возникновения заболевания в основном является энтеровирусная инфекция, несоблюдение элементарных правил гигиены.

Летом общественники обвинили главного медика Севастополя (на тот момент действующим главой горздрава был Антон Бахлыков) в замалчивании вспышки менингита.

На пресс-конференции 15 августа в Севастополе глава общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева заявила, что «на протяжении двух недель севастопольцы и гости города не знают объективной информации о менингите. Месяц назад к нам поступила информация от родителей воспитанников детсада о том, что некоторые дети в группах заболели менингитом, но не стали сразу предавать информацию огласке, поскольку не имели документальных подтверждений», — цитирует общественницу Regnum.

Однако позже, по ее словам, несмотря на неопровержимые доказательства, предоставленные родителями заболевших детей и врачами, департамент здравоохранения и правительство Севастополя продолжали всё отрицать.