Россия надеется договориться о строительстве фрегатов для Индии

10:48 18.09.2018 0 комментариев Россия

Правительство Индии намерено в октябре подписать соглашение о приобретении у России четырех новых фрегатов проекта 11356 для ВМС страны, идет обсуждение последних деталей сделки.

Об этом в понедельник, 17 сентября. сообщает FLOTPROM.

По информации издания, соглашение о поставке фрегатов подпишут в октябре во время саммита с участием премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента России Владимира Путина. Готовящийся документ подразумевает формулу "2+2": два корабля построят на верфи в индийском Гоа, а еще два поставят из России.

Как сообщили источники, в настоящее время идет согласование последних деталей. Общая стоимость проекта оценивается в 2,2 млрд долларов. Индия, возможно, оплатит приобретение по схеме "рупия – рубль", поскольку санкции США в отношении России осложнили расчеты в долларах, отмечает газета.

В октябре 2016 года президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди подписали рамочное соглашение о поставке фрегатов 11356. В феврале 2017 года стало известно о разногласиях между российской и индийской сторонами по вопросу стоимости фрегатов.

Среди возможных вариантов поставки обсуждалась передача Индии двух недостроенных фрегатов из второй тройки кораблей проекта 11356, предназначенных для ВМФ России, строительство которых оказалось заморожено после срыва поставок газотурбинных силовых установок украинского предприятия "Зоря-Машпроект".

Однако в апреле 2018 года источник в дипломатических кругах заявил ТАСС, что фрегаты для Индии построят "с нуля".  



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