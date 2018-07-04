Российский морской самолет-разведчик Ил-20 был непреднамеренно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.

Об этом со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщает Сегодня со ссылкой на CNN.

Официальный представитель США заявил, что режим фактически пытается остановить шквал израильских ракет. Второй чиновник подтвердил, что Израиль несет ответственность за ракетные удары по сирийскому режиму.

Как оказалось, четыре израильских самолета F-16 нанесли ракетные удары по целям в прибрежной зоне Латакия, контролируемой силами Асада и российскими военными. Сирийцы открыли ответный широкомасштабный зенитный огонь, сказал чиновник, и российский самолет был поражен.

По словам чиновника, российский самолет был сбит противовоздушной системой, которую россияне продали сирийцам несколько лет назад.

Ранее сообщалось, что в Сирии был сбит российский самолет с 14 военнослужащими.