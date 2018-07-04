В Сирии сбит российский самолет с 14 военными

09:03 18.09.2018 0 комментариев Россия

У побережья Сирии пропал российский самолет-разведчик Ил-20 с 14 военнослужащими на борту.

"17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20", - сообщают Грани.Ру со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что самолет исчез с радаров "в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия". "В это же время российскими радиолокационными средствами контроля воздушного пространства были зафиксированы пуски ракет с находившегося в данном районе французского фрегата "Овернь"", - добавили в Минобороны.

В Вашингтоне утверждают, что российский самолет был случайно сбит сирийскими правительственными войсками во время израильского авианалета. По данным источников CNN, самолет непреднамеренно сбит "средствами ПВО, которые Россия продала Сирии несколько лет назад". Войска Асада вели огонь против израильских истребителей, наносивших ракетный удар по Латакии.

Армия обороны Израиля пока отказывается от комментариев.

Американцы узнали об инциденте, получив сигнал бедствия на международных частотах от сирийских военных. Затем американская сторона получила точную информацию о самолете и обстоятельствах его исчезновения - предположительно от России.

Командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию.

Ил-20 - самолет радиоэлектронной разведки, создан на базе Ил-18.



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