В Румынии проходит саммит "Инициативы Трех морей"
|09:57 18.09.2018
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|Румыния
Саммит "Инициативы Трех морей" (Адриатического, Балтийского и Черного) начался в понедельник в Бухаресте.
В работе саммита принимают участие президенты Хорватии (Колинда Грабар-Китарович), Польши (Анджей Дуда) и Австрии (Александр ван дер Беллен), сообщает собственный корреспондент Укринформа.
"Инициатива Трех морей может способствовать укреплению единства Евросоюза. Мы приветствуем участие в саммите наших партнеров из США, руководителей американских компаний, заинтересованных в углублении экономического партнерства с Европой", - заявил в своем обращении к участникам саммита президент Румынии Клаус Йоханнис.
Со специальным обращением к участникам форума обратился президент США Дональд Трамп.
В рамках саммита "Инициативы Трех морей", в котором примут участие представители 12 государств, обсудят вопросы энергетической интеграции, взаимодействия в развитии сельского хозяйства и туризма, развития цифровой экономики, внедрения инновационных технологий и развития предпринимательства среди молодежи.
Декларация о создании "Инициативы Трех морей" была подписана в 2016 году. Участниками форума являются Польша, Хорватия, Болгария, Венгрия, Австрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.
В нынешнем году в качестве приглашенного в работе саммита принимает участие и делегация из Молдовы во главе с министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем.
Саммит завершится 19 сентября.
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