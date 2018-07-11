Саммит "Инициативы Трех морей" (Адриатического, Балтийского и Черного) начался в понедельник в Бухаресте.

В работе саммита принимают участие президенты Хорватии (Колинда Грабар-Китарович), Польши (Анджей Дуда) и Австрии (Александр ван дер Беллен), сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Инициатива Трех морей может способствовать укреплению единства Евросоюза. Мы приветствуем участие в саммите наших партнеров из США, руководителей американских компаний, заинтересованных в углублении экономического партнерства с Европой", - заявил в своем обращении к участникам саммита президент Румынии Клаус Йоханнис.

Со специальным обращением к участникам форума обратился президент США Дональд Трамп.

В рамках саммита "Инициативы Трех морей", в котором примут участие представители 12 государств, обсудят вопросы энергетической интеграции, взаимодействия в развитии сельского хозяйства и туризма, развития цифровой экономики, внедрения инновационных технологий и развития предпринимательства среди молодежи.

Декларация о создании "Инициативы Трех морей" была подписана в 2016 году. Участниками форума являются Польша, Хорватия, Болгария, Венгрия, Австрия, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения, Чехия и Эстония.

В нынешнем году в качестве приглашенного в работе саммита принимает участие и делегация из Молдовы во главе с министром экономики и инфраструктуры Кириллом Габуричем.

Саммит завершится 19 сентября.