Миссия ОБСЕ в Молдове распространила сегодня, 18 сентября, пресс-релиз, в котором выражает свою озабоченность в связи с военными учениями по наведению понтонного моста, проведенными так называемыми приднестровскими вооруженными силами (ПВС) в Зоне безопасности близ Тирасполя 14 сентября.

Как уточняется в пресс-релизе, миссия направила группу своих сотрудников в соответствующий район Зоны безопасности 14 сентября и могла наблюдать часть учений на участке реки вблизи Тирасполя. «У нее была возможность осуществлять наблюдение за этой деятельностью без каких-либо ограничений со стороны ПВС», сообщает МОЛДПРЕС.

Миссия ОБСЕ в Молдове незамедлительно сообщила о своих наблюдениях всем делегациям в ОКК по установленным каналам в соответствии с Принципами сотрудничества между Объединенной Контрольной Комиссией (ОКК) и Миссией ОБСЕ в Молдове от 2004 года и призвала все участвующие в процессе стороны соблюдать взятые на себя ранее обязательства.

В соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова от 21 июля 1992 года, военные учения в Зоне безопасности должны быть санкционированы ОКК. В данном случае, 14 сентября, этого не было сделано.