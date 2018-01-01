Турция может создать военно-морскую базу на территории Северного Кипра в случае необходимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Об этом сообщил в понедельник, 17 сентября, турецкие СМИ, передает trend.

Со слов Эрдогана, присутствие ВС Турции на этой территории очень важно.

«Турция не намерена уменьшать свой военный контингент на Северном Кипре», - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что планы Запада решить проблему Кипра не оправдали себя.

«ЕС также предпринял двойные стандарты в отношении турецкого Кипра», - сказал глава государства.

Отметим, что в настоящее время Турция имеет военные базы на территории Сомали и Катара.