На Северном Кипре могут появиться турецкие военные базы - Эрдоган
|08:35 18.09.2018
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|Турция
Турция может создать военно-морскую базу на территории Северного Кипра в случае необходимости, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Об этом сообщил в понедельник, 17 сентября, турецкие СМИ, передает trend.
Со слов Эрдогана, присутствие ВС Турции на этой территории очень важно.
«Турция не намерена уменьшать свой военный контингент на Северном Кипре», - сказал Эрдоган.
Президент Турции отметил, что планы Запада решить проблему Кипра не оправдали себя.
«ЕС также предпринял двойные стандарты в отношении турецкого Кипра», - сказал глава государства.
Отметим, что в настоящее время Турция имеет военные базы на территории Сомали и Катара.
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