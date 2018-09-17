Путин заявил, что договорился с Эрдоганом по Сирии

07:40 18.09.2018 0 комментариев Россия

Президент России Владимир Путин заявил, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом создать демилитаризованную зону в Идлибе, чтобы разделить силы правительственных сирийских войск и сирийских повстанцев.

Об этом он заявил по итогам встречи с Эрдоганом, сообщает Европейская правда.

"Мы решили создать вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками к 15 октября 2018 года демилитаризованную зону глубиной 15-20 км с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, в том числе "Джебхат ан-Нусри", - заявил Путин.

Он добавил, что с руководством Сирии, которое поддерживает демилитаризованную зону, будут проведены консультации.

"В целом этот подход поддерживается руководством Сирийской Арабской Республики. В ближайшее время мы проведем с сирийским руководством дополнительные консультации", - добавил Путин.

Эрдоган сообщил, что Турция укрепит пункты наблюдения по внутреннему периметру зоны деэскалации в Идлибе, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu. По его словам, Турция и Россия организуют патрулирование вдоль границ зоны деэскалации.

По предложению Эрдогана до 10 октября из зоны выведут тяжелое вооружение, танки, реактивные системы залпового огня, орудия и минометы.

Провинция Идлиб на севере страны - последний во всей Сирии анклав антиправительственных группировок. Регион был захвачен коалицией различных антиправительственных группировок в 2012-2013 годах. Окончательно сирийская армия покинула его под давлением боевиков после поражения в битве за Идлиб 24-28 марта 2015 года.

Военная операция сирийского правительства в Идлибе вызовет гуманитарные проблемы, а также несет угрозу безопасности Турции и Европы, считает президент Турции Реджеп Эрдоган.

В то же время Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников.



Ещё на эту тему:

15:19 14.08.2018
Глава российской дипломатии участвует в 10-й конференции послов Турции
21:39 10.08.2018
Отношения РФ и Турции достигли высочайшего уровня, отношения с США "почти невозможно" восстановить - Эрдоган
19:58 27.07.2018
РФ начала поставки говядины в Турцию
10:10 02.04.2018
Путин посетит Турцию с рабочим визитом 3-4 апреля
17:50 19.03.2018
Турция может ограничить число компаний-экспортеров в РФ
12:09 14.03.2018
Президенты Турции и России встретятся 3 апреля в Анкаре
12:55 13.03.2018
Главы МИД РФ и Турции обсудят перспективы упрощения визового режима между странами
00:44 23.01.2018
Анкара опровергла сообщение об обещании России
18:37 19.12.2017
Делегация из РФ знакомится в Анкаре со следствием по делу Карлова
12:59 11.12.2017
В Анкаре сегодня пройдут переговоры президентов Турции и РФ
17:19 08.12.2017
Эрдоган и Путин обсудят Сирию, ситуацию в Иерусалиме при личной встрече
19:50 10.11.2017
Пресс-служба Кремля: Эрдоган прибудет в Сочи 13 ноября
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
12:58 17.09.2018
В столице Македонии тысячи людей выступили в поддержку изменения названия страны и членства в НАТО и ЕС
12:01 17.09.2018
Пентагон обвинил Россию в попытке провалить исторический референдум по смене названия Македонии
09:35 14.09.2018
В Греции скала рухнула на пляж / Видео
12:35 13.09.2018
Министр обороны США обеспокоенный возможным вмешательством России в референдум посетит Македонию
Все новости страны
Грузия Грузия
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
16:17 11.09.2018
В Тбилиси проходит конференция, организованная Институтом Маккейна
14:40 11.09.2018
Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
17:15 10.09.2018
Грузия упростит таможенные процедуры
Все новости страны
Молдова Молдова
20:33 12.09.2018
Патриарх Кирилл поставил крест на приглашении президента Молдовы на «всемирный конгресс семей»
14:15 10.09.2018
ЕСПЧ принял на рассмотрение заявление семи турецких граждан, подозрительным образом высланых из Молдовы
08:52 10.09.2018
СИБ Молдовы задержала четверых граждан Турции, как членов религиозного движения Фетхуллаха Гюлена
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
Все новости страны
Россия Россия
09:35 18.09.2018
Российский самолет в Сирии сбили вооруженные силы Ассада
09:03 18.09.2018
В Сирии сбит российский самолет с 14 военными
07:40 18.09.2018
Путин заявил, что договорился с Эрдоганом по Сирии
16:12 17.09.2018
У украинцев не будет гарантий соблюдения их прав при нахождении в РФ - в Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе
Все новости страны
Румыния Румыния
19:12 17.09.2018
В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
20:25 07.09.2018
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
14:42 07.09.2018
"Vestmoldtransgaz" перешла в собственность компании "Transgaz România"
Все новости страны
Турция Турция
08:35 18.09.2018
На Северном Кипре могут появиться турецкие военные базы - Эрдоган
09:15 14.09.2018
В Турции запретили покупать недвижимость за валюту
20:10 12.09.2018
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
14:10 12.09.2018
У берегов Анталии произошло землетрясение
Все новости страны
Украина Украина
08:10 18.09.2018
У Балуха проблемы с сердцем, но голодовку он не прекратит - архиепископ Климент
07:20 18.09.2018
Симферопольское предприятие травит выбросами жителей четырех поселков
20:09 17.09.2018
Украина и Великобритания обсудили усиление ВМС для охраны морского побережья
20:00 17.09.2018
Все КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом начали работу в полном размере
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс