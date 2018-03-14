Симферопольское предприятие травит выбросами жителей четырех поселков
|07:20 18.09.2018
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|Крым
Жители расположенного под Симферополем поселка Аграрный жалуются на смог, который в последнее время накрывает поселок и соседние населенные пункты.
Об этом горожане пишут в соцсетях, сообщают События Крыма
Выбросы, по словам местных жителей, распространяются на поселки Аграрное, Молодежное, Битумное, Грэсовский.
"На этой неделе уже не первый выброс! Сегодня ночью выброс был жутким, в квартирах (у кого окна были открыты) стоял смог с 21:00 до 4:00! У нас есть свой маленький "Армянск", – рассказывают горожане.
Местные жители считают, что проблему создает симферопольское предприятие "МедВейстКрым", утилизирующее медицинские отходы.
"В июле была комиссия в составе прокуратуры, минэкологии, Роспотребнадзора, МЧС, а результата нет", "Прокуратура особо не помогла. Что делать дальше?" – спрашивают жители Аграрного.
Депутат Симферопольского горсовета Георгий Шаповалов подтвердил обращение жителей Аграрного в природоохранную прокуратуру. По его данным, 10 июля на месте была проведена проверка, однако результаты ее до сих пор неизвестны. В связи с этим депутат направил дополнительные запросы в контролирующие органы.
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