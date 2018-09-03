У Балуха проблемы с сердцем, но голодовку он не прекратит - архиепископ Климент

08:10 18.09.2018 0 комментариев Крым

Украинского политзаключенного Владимира Балуха посетил в СИЗО Симферополя его гражданский защитник, архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент.

По словам архиепископа, Балух жалуется на сильную боль в сердце, однако продолжает голодовку в заявленном режиме, сообщают События Крыма.

Архиепископ Климент отказался прокомментировать информацию об избиении активиста в СИЗО Симферополя, о котором стало известно накануне. Он подчеркнул, что вначале намерен обсудить информацию, которую он узнал от Балуха, с его адвокатом.

"Я Володю видел, с ним общался, в том числе о его здоровье, передал письма поддержки. Сначала мы обсудим некоторые вещи с адвокатом, после будет официальное заявление по этому поводу. Могу только сказать, что Володя жалуется на боль в сердце, иногда боль настолько острая, что он задыхается и испытывает рвотные позывы", – рассказал архиепископ.

Балух сообщил своему духовнику, что сейчас находится в двухместной камере и будет продолжать голодовку в заявленном формате. Архиепископ Климент подчеркнул, что разговаривал с активистом в основном на религиозные темы.

Напомним, Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. После месяца полного отказа заключенного от приема пищи крымский архиепископ Климент убедил Балуха употреблять минимальный набор продуктов (два стакана овсяного киселя, 50-70 граммов сухарей из черного хлеба и чай с медом), который поддерживает "балансирование на нулевой отметке".

Ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что украинского политзакдюченного Владимира Балуха сотрудники симферопольском СИЗО "пинками уложили на бетон, сильно били по ногам, печени и голове".

Позже стало известно, что к Балуху не пустили его адвоката.

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сотрудники симферопольского следственного изолятора "не применяли противоправные методы" к крымскому политзаключенному Владимиру Балуху
 



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