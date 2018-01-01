В понедельник, 17 сентября, в Киеве состоялась официальная встреча Государственного секретаря по вопросам обороны Великобритании Гэвина Александера Уильямсона и министра обороны Украины Степана Полторака.

Во время встречи речь шла о продолжении программы Orbital, а также о повышении эффективности военно-морских сил Украины в охране и обороне морского побережья, передает корреспондент УНН.

"Во время встречи мы обсудили реформы, связанные с вооруженными силами, Министерством обороны, обсудили вопросы нашего сотрудничества между ведомствами как в военном, так и военно-промышленном комплексе. Как итог, мы договорились о необходимости повышения и углубления военно-политического диалога на уровне министров обороны, оборонных ведомств", - сказал Полторак на брифинге по итогам встречи.

Он заявил, что во время встречи представители Украины и Великобритании договорились относительно улучшения работы военной и военно-технической области. Полторак также поздравил и поблагодарил коллегу за решение о расширении и продлении программы Orbital по подготовке украинских военнослужащих, и заявил, что они обсудили возможность развертывания подготовки также и на уровне штабов.

"Мы также обсудили возможность дальнейшего сотрудничества в продолжении курсовой подготовки, о налаживании тесного сотрудничества между нашими промышленными комплексами в разных направлениях. Мы обсудили и помощь об усилении консультативно-совещательной помощи развития способности Вооруженных сил Украины, по вопросам системы управления, инфраструктуры, а также обсудили очень важный и очень критический для Украины вопрос, связанный с оказанием помощи в повышении эффективности и способности военно-морских сил Украина в охране и обороне морского побережья", - сказал министр.

Он отметил, что еще одним важным вопросом на переговорах стал вопрос реформы системы образования. Министр напомнил, что с 2019 в Украине начинается активная фаза реформ системы военного образования. Также коллеги обсудили возможность развития сотрудничества в вопросах, связанных с инфраструктурой, развитием инфраструктуры в Украине, помощи нам со стороны Великобритании в развитии инфраструктуры.