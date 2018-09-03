Все три контрольных пункта въезда-выезда на административной границе с оккупированным Крымом начали работу в полном объеме.

Об этом рассказал УНН спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Ситуация абсолютно спокойная. В абсолютном порядке КПВВ начали свою работу в полном объеме. На данный момент все три КПВВ работают в штатном режиме. Проблем, связанных с пропуском лиц или транспортных средств не возникало. По информации экологов, ситуация также в пределах нормы", - рассказал представитель Госпогранслужбы.

Напомним, что для сохранения жизни и здоровья граждан, которые направлялись через КПВВ и персонала Госпогранслужбы через опасную экологическую ситуацию на заводе "Титан" на территории ТОТ АР Крым, 6 сентября было принято решение о временном прекращении работы этих контрольных пунктов въезда-выезда.

При этом Государственная пограничная служба продолжит отслеживать ситуацию. В случае ее ухудшения и возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения может снова быть принято отдельное решение о прекращении осуществления пропуска граждан через КПВВ.