Украинские власти проверяют, на основании каких документов российские "представители" Крыма пересекли границу Шенгенской зоны для участия в конференции ОБСЕ 11 сентября в Варшаве.

Об этом сообщила заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар, пишет "Крым.Реалии", передает Европейская правда.

"В одном из эфиров канала "Россия 24" один "представитель" Крыма (на конференции ОБСЕ в Варшаве - ЕП), секретарь российского "Союза журналистов Крыма", который, кстати, сказал, что он представляет "Союз журналистов России", сказал, что они приехали в Польшу с паспортами, которые им выдали в Крыму, и выдали визы. И сейчас этот вопрос изучается, ведь на крымский паспорт визу получить невозможно. Поэтому, это или ложь, или этот вопрос будет подниматься перед теми, кто мог предоставить такую ​​визу", - отметила Джеппар.

На ежегодном совещании ОБСЕ украинская делегация не дала выступить двум российским "представителям" Крыма. Позже, по данным российских СМИ, на конференции смог выступить председатель подконтрольной России болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер.

Целью конференции является пересмотр обязательств, которые взяли на себя правительства стран-членов в сфере соблюдения фундаментальных прав и свобод человека, демократии, толерантности и противодействия дискриминации. Кроме того, были затронуты вопросы свободы СМИ, прав мигрантов, преодоления расизма и ксенофобии.