В Румынии на референдуме определят брак это "союз между мужчиной и женщиной" или "супружеский союз"

19:12 17.09.2018 0 комментариев Румыния

Конституционный суд Румынии дал "зеленый свет" на проведение референдума по изменениям в Конституцию, которые должны определить брак как союз между мужчиной и женщиной.

Об этом сообщает Associated Press, передает Европейская правда.

Конституционный суд в понедельник, 17 сентября, голосами 7 против 2 решил, что нет никаких правовых препятствий для проведения референдума 7 октября.

Сенаторы одобрили проведение референдума на прошлой неделе после того, как 3 миллиона румын подписали петицию с требованием внести в Конституцию поправку об определении брака, который сейчас определяется как "супружеский союз".

Некоторые законодатели в Румынии утверждают, что Конституция должна быть изменена по религиозным мотивам.

Группы, которые выступают за равенство для однополых пар, осудили возможный референдум.

Чтобы его результаты признали действительными, явка должна составлять не менее 30%.

Румыния не признает однополые браки и не предлагает юридическую защиту однополым парам.



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