Тральщик Черноморского флота России «Турбинист» возвращается в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.

Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

«Морской тральщик Черноморского флота «Турбинист» прошёл проливы Дарданеллы и Босфор и зашёл в Чёрное море после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на основании плановой ротации экипаж «Турбиниста», который выполнял задачи с мая этого года, сменил экипаж тральщика «Валентин Пикуль».

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