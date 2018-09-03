Тральщик ЧФ РФ возвращается в оккупированный Севастополь из Средиземного моря
|18:49 17.09.2018
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|Крым
Тральщик Черноморского флота России «Турбинист» возвращается в оккупированный Севастополь после выполнения задач в Средиземном море.
Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.
«Морской тральщик Черноморского флота «Турбинист» прошёл проливы Дарданеллы и Босфор и зашёл в Чёрное море после выполнения задач в составе постоянной группировки Военно-морского флота России в Средиземном море», – говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, на основании плановой ротации экипаж «Турбиниста», который выполнял задачи с мая этого года, сменил экипаж тральщика «Валентин Пикуль».
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