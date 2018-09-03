Дамба, которая отделяет кислотонакопитель завода «Крымский титан» от озера Сиваш, оказалась разрушенной со стороны Украины.

Об этом сегодня, 17 сентября, сообщил гендиректор армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрей Акулов, передает Крым Информ.

«Эта дамба, она разделяет озеро Сиваш и кислотонакопитель. Ее высота не должна превышать двух метров при нагонной волне 2,6 метра, чтоб не переплёскивалась вода из этой дамбы. Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина – на территории Украины. Отсюда мы визуально не увидим, хлынула соленая вода или насколько она разрушила… Это уже вопрос компетентным органам. В том числе мы следим. Собственно, мы и заметили , что дамба частично разрушена на территории Украины», – рассказал Акулов.

Он добавил, что было направлено обращение в ФСБ РФ по оккупированному Крыму для того, чтобы сооружение было проверено.

Акулов подчеркнул, что сам завод будет открыт при выполнении определённых требований Роспотребнадзора. Помимо этого, у руководства предприятия есть программы по нейтрализации стоков и атмосферных выбросов. Также в планах – строительство станции нейтрализации.

Напомним: Россия пожалуется в ООН на устроенную Украиной "водную блокаду" аннексированного Крыма.