Бывшему крымскому чиновнику огласили приговор в Украине и... отпустили
|17:59 17.09.2018
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|Крым
Арестованный в Украине бывший «заместитель министра спорта» аннексированного Крыма Фарух Камалов, обвиняемый в посягательстве на территориальную целостность Украины, пошел на сотрудничество со следствием и подписал соглашение о признании вины.
Об этом сообщила Прокуратура АР Крым, передают Факты.
В связи с признанием вины он получил мягкий приговор — пять лет лишения свободы с испытательным сроком в три года. Он уже уехал в Крым, сообщил адвокат Валентин Рыбин.
По его словам, приговор его подзащитному вынесли по статье 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).
Камалов был задержан сотрудниками СБУ в пункте пропуска «Каланчак» 2 февраля 2018 года. По его словам, он планировал получить в Украине заграничный биометрический паспорт. 14 июня Прокуратура АР Крым завершила следствие и направила в суд обвинительный акт в отношении псевдо-«чиновника».
Как сообщалось, крымские активисты идентифицировали начальника департамента имущественных и земельных отношений аннексированной Ялты Сергея Калиниченко как бывшего начальника управления Государственной миграционной службы Украины в Днепропетровской области.
А 12 сентября Херсонский суд арестовал бывшего «заместителя мэра Севастополя» Олега Казименко. Он, как и Камалов, прибыл на территорию материковой Украины по делам.
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