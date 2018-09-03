Черноморский флот РФ провел для военнослужащих воздушно-поисковой штурмовой группы армейского корпуса флота учения по поиску диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщала пресс-служба Черноморского флота оккупанта, передает Флот - 2017.

«На Черноморском флоте проведено специальное учение по поиску диверсионно-разведывательных групп условного противника, в котором приняли участие военнослужащие из состава воздушно-поисковой штурмовой группы армейского корпуса флота», - говорится в сообщении.

В ходе учения воздушно-поисковая штурмовая группа выдвинулась на маршрут патрулирования на транспортном вертолёте Ми-8 под прикрытием боевого вертолёта Ка-52 «Аллигатор». Патрулирование осуществлялось на максимально низкой высоте – около 30 метров, с целью поиска подозрительных групп или транспорта условного противника.

Во время патрулирования на маршруте авианаводчик обнаружил разрушенное здание со скоплением группы лиц вокруг него. Вертолёт приземлился в районе объекта, штурмовая группа десантировалась и окружила здание. Неустановленные лица открыли огонь по военнослужащим, в итоге в скоротечном бою, максимально приближенном к реальным условиям, был уничтожен условный противник, который готовился к проведению диверсий на экономических объектах.

В ходе штурма здания, контроль воздушной и наземной обстановки выполнял экипаж боевого вертолёта Ка-52, который при необходимости был готов оказать огневую поддержку группе десанта армейского корпуса флота.

Пресс-служба не уточнила, на котором захваченном крымском полигоне прошли учения. Из сообщения известно, что «учение проводилось на полигоне и в районах дислокации воинских частей и соединений армейского корпуса Черноморского флота».

Отметим, что на прошлой неделе подразделение соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ РФ также провело учение по отражению нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника.

Так, по замыслу учения, неизвестная группа лиц совершила попытку проезда через контрольно-пропускной пункт бригады на угнанном автомобиле, воспользовавшись открытыми воротами, через которые проходила подразделение военнослужащих. Дежурная смена КПП вступила в бой с вооруженной группой условного противника и вызвала дежурное подразделение, однако не смогла предотвратить прорыв через КПП.

Генштаб Украины все так называемые «военные учения» РФ, проводимые на территории оккупированного полуострова с 2014 года, называет незаконными.