Беспилотник-разведчик США заметили над Черноморским побережьем
|16:48 17.09.2018
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Над побережьем Черного моря зафиксировали стратегический разведывательный беспилотный аппарат Военно-воздушных сил США RQ-4 Global Hawk.
Об этом сообщает ресурс Plane Radar, который демонстрирует продвижение беспилотника, передает Российская Газета.
Взлетел в небо аппарат с авиабазы НАТО Сигонелла в Италии.
И сразу же направился к Украине. Беспилотник детально промониторил линию разграничения на Донбассе. Кстати, разведывательные аппараты США в последнее время очень часто курсируют над Донецкой и Луганской областями, сообщает РИА Новости.
Исследовав линию разграничения на Донбассе, беспилотник отправился к Черному морю.
Летал над Краснодарским краем и оккупированным Крымом. Находился здесь около восьми часов, иногда приближаясь к берегам на расстояние до 40 километров.
Выполнив задачу, RQ-4 Global Hawk ушел на аэродром в Италию, откуда и взлетал.
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