Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников объяснил, чем чреват разрыв договора о дружбе между РФ и Украиной.

Этот шаг приведет к тому, что у простых украинцев не будет гарантий соблюдения их прав при нахождении в РФ. Это же касается и русских, находящихся в Украине, пояснил глава комитета, передает Российская Газета.

- В договоре, кроме экономики, есть еще права. Вот эти права, к сожалению, теперь не будут с точки зрения договора гарантироваться. Они выполняться-то, может, и будут, в России по крайней мере", - сказал Калашников в комментарии РИА Новости.

По его оценке, Порошенко "еще раз показал, что плевать он хотел на все эти права и интересы украинцев, ему главное - это совсем другое".

- Вот он взял бы и товарооборот и прекратил, перестал бы нефть закупать, газ - вот я бы его понял, - рассудил парламентарий.

Он напомнил, что "товарооборот на 20% вырос с Россией".

Таким образом, своими действиями президент Украины только ухудшил отношения двух стран, при этом он показал себя именно бизнесменом, который пренебрегает правами украинцев.

Возобновление договора возможно при "другой власти" в республике, ответил на соответствующий вопрос депутат.

"Каждый новый шаг нынешних украинских правителей в первую очередь бьет по простым украинцам, - в свою очередь, заявил журналистам член комитета по международным делам Сергей Железняк. - Демонстративный разрыв Договора является подтверждением того, что Киев намеревается продолжать антироссийский демарш и углублять пропасть, в которую он толкает собственный народ, лишая его возможностей общения с братской Россией и заработка, которого украинцы лишены у себя на родине".

Он также назвал показательным, что Петр Порошенко подписывает решение о разрыве Договора о дружбе с Россией в тот момент, когда Министерство обороны РФ "обнародует обстоятельные и весомые доказательства, подтвержденные документами и глубоко проанализированными данными, которые не оставляют сомнений в том, что именно Украина причастна к крушению самолета Boeing-777 "Малазийских авиалиний" 17 июля 2014 года".

- Правда слишком колет глаза киевским властям. Их ложь и попытки манипулировать общественным мнением лопнули, как мыльный пузырь, - отметил Железняк.

Напомним: Президент Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией»