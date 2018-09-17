В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии объявлена учебная тревога.

Масштабные учения проводятся по приказу командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

"В проверке боевой готовности задействовано сто процентов личного состава Каспийской флотилии", - говорится в сообщении военного ведомства, передает Российская Газета.

Отметим, что в состав флотилии входит около 30 боевых кораблей, судов обеспечения и ракетных катеров. Главную ударную силу соединения представляют фрегаты типа "Гепард" и корветы проекта "Буян-М". Они вооружены крылатыми ракетами "Калибр-НК", способными поражать морские и сухопутные цели на расстоянии до 2000 километров.

Отметим, что недавно корабли Каспийской флотилии, авиации и ПВО отработали в открытом море новый тактический прием "Стена" по противодействию низколетящим воздушным целям. Главным ее компонентом являются загоризонтные РЛС станции "Подсолнух-Э". Ее радары способны обнаруживать самолеты на дальности 200-500 километров на высоте от пяти метров. Таким образом радары станции могут засекать низколетящие крылатые ракеты и наводить на них российские комплексы наземных дивизионов ПВО и кораблей Каспийской флотилии.

Справка "РГ"

Крылатые ракеты "Калибр" могут летать на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров. Дальность стрельбы "Калибром" составляет две тысячи километров. Ракетные комплексы "Калибр-НК" доказали свою эффективность в процессе проведения антитеррористической операции в Сирии. 7 октября 2015 года корабли "Дагестан", "Град Свияжск", "Великий Устюг" и "Углич" применили против террористов крылатые ракеты "Калибр-НК" из акватории Каспийского моря. Было произведено 26 пусков по 11 целям, которые были уничтожены.

Напомним: Около 45 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) примут участие в батальонных тактических учениях на полигонах Юга и Кавказа России.