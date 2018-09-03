Уже три дня ситуация в Армянске нормальная - чиновник оккупационных властей

15:21 17.09.2018 0 комментариев Крым

За прошедшие три дня специалисты не зафиксировали превышения норм концентрации вредных веществ в Армянске, уверяют т.н. "власти" оккупированного Крыма. 

Об этом "вице-премьер" крымского оккупационного  правительства Юрий Гоцанюк заявил сегодня, 17 сентября, передают События Крыма.

"Работа по мониторингу осуществляется ежедневно через каждые шесть часов, три раза в день: утром, в обеденное время и вечером. Выбросов вредных веществ в воздух не наблюдается, не зафиксировано в последние три дня. Причиной снижения концентрации вредных веществ послужили погодные условия, понижение температуры воздуха на несколько градусов, колебания дневной и ночной температуры", – сказал чиновник из оккупационного правительства.

Он также рассказал, что сейчас "проводятся мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации на территории кислотонакопителя на территории завода "Крымский титан". Сейчас из коллектора сбрасываются сточные воды с добавлением известкового молочка, что также позволяет снизить концентрацию вредных веществ, а по периметру кислотонакопителя производится засыпка фосфогипсом, добавил Гоцанюк.

Напомним, жители оккупированного Армянска и окрестных сел на севере Крыма опять начали жаловаться на выброс химикатов в атмосферу 13-14 сентября.

Оккупанты официально ввели режим ЧС в городе Армянск и на севере оккупированного полуострова из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе.

Из-за режима ЧС детям оккупированного Армянска продлили вынужденные каникулы.

 

 



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