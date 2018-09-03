Российский омбудсмен заверяет, что политзаключенного Балуха никто не бил
|14:59 17.09.2018
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|Крым
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сотрудники симферопольского следственного изолятора "не применяли противоправные методы" к крымскому политзаключенному Владимиру Балуху.
"В отношении Балуха состоялось судебное решение. Сейчас проходит апелляционный пересмотр этого дела. Была жалоба, что в отношении него допускалось грубое отношение", – цитируют Москалькову События Крыма.
По словам омбудсмена, она лично перепроверяла эту информацию, в том числе видеозаписи.
"К нему не применялись незаконные противоправные и просто безнравственные методы. Каждый его шаг зафиксирован, но он, в свою очередь, допускает нарушение правил и условия содержания под стражей. Он пытался сломать двери, вел себя очень вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН", – добавила Москалькова, уточнив, что поведение Балуха "зафиксировано на видеокамерах".
Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Владимира Балуха сильно избили в симферопольском СИЗО.
Позже появилась информация что к Балуху в СИЗО после его избиения не пустили адвоката.
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