По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, сотрудники симферопольского следственного изолятора "не применяли противоправные методы" к крымскому политзаключенному Владимиру Балуху.

"В отношении Балуха состоялось судебное решение. Сейчас проходит апелляционный пересмотр этого дела. Была жалоба, что в отношении него допускалось грубое отношение", – цитируют Москалькову События Крыма.

По словам омбудсмена, она лично перепроверяла эту информацию, в том числе видеозаписи.

"К нему не применялись незаконные противоправные и просто безнравственные методы. Каждый его шаг зафиксирован, но он, в свою очередь, допускает нарушение правил и условия содержания под стражей. Он пытался сломать двери, вел себя очень вызывающе по отношению к сотрудникам ФСИН", – добавила Москалькова, уточнив, что поведение Балуха "зафиксировано на видеокамерах".

Напомним, ранее заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Владимира Балуха сильно избили в симферопольском СИЗО.

Позже появилась информация что к Балуху в СИЗО после его избиения не пустили адвоката.