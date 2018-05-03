Путин шантажирует ЕС сокращением поставок газа из-за Украины
|14:40 17.09.2018
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|Россия
Продажа российского газа из в Европу транзитом через Украину к 2020-у году может оказаться под угрозой из-за истечения контракта с официальным Киевом и с непонятными сроками воплощения в жизнь проекта газопровода "Северный поток-2".
Соответствующая информация содержится в недавно опубликованном докладе Банка России о денежно-кредитной политике, сообщает Главред.
В документе сообщается, что во II финансовом квартале 2018-го Россия значительно нарастила продажу газа за рубеж за счет увеличения импорта "голубого топлива" в страны Европы.
"Вместе с тем, около половины российского газа в Европу в 2017 году поступало транзитом через территорию Украины. Истечение договора о транзите в конце следующего года и неопределенность, связанная с альтернативным трубопроводом "Северный поток−2", создают риски для экспорта природного газа в дальнейшем", − говорится в документе.
Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила об увеличении поставок газа из Азербайджана в ЕС.
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