Путин шантажирует ЕС сокращением поставок газа из-за Украины

14:40 17.09.2018 0 комментариев Россия

Продажа российского газа из в Европу транзитом через Украину к 2020-у году может оказаться под угрозой из-за истечения контракта с официальным Киевом и с непонятными сроками воплощения в жизнь проекта газопровода "Северный поток-2".

Соответствующая информация содержится в недавно опубликованном докладе Банка России о денежно-кредитной политике, сообщает Главред.

В документе сообщается, что во II финансовом квартале 2018-го Россия значительно нарастила продажу газа за рубеж за счет увеличения импорта "голубого топлива" в страны Европы.

"Вместе с тем, около половины российского газа в Европу в 2017 году поступало транзитом через территорию Украины. Истечение договора о транзите в конце следующего года и неопределенность, связанная с альтернативным трубопроводом "Северный поток−2", создают риски для экспорта природного газа в дальнейшем", − говорится в документе.

Напомним, канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила об увеличении поставок газа из Азербайджана в ЕС.



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