Через месяц после задержания судна «Механик Погодин» в морском порту Херсон компания «В.Ф. Танкер» приняла решение о полной смене команды.

В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана, сообщается на сайте компании «В.Ф. Танкер».

Решение о смене экипажа было принято в связи с тяжелой физической и психологической нагрузкой, выдержанной моряками за прошедший месяц.

Их заменили другие сотрудники компании, ранее работавшие на аналогичных судах.

Напомним: В адрес Президента Украины поступило обращение с просьбой способствовать освобождению судна «Механик Погодин».