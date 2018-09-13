Компания «В.Ф. Танкер» приняла решение о полной смене команды судна «Механик Погодин»
|14:15 17.09.2018
|0 комментариев
|Украина
Через месяц после задержания судна «Механик Погодин» в морском порту Херсон компания «В.Ф. Танкер» приняла решение о полной смене команды.
В Россию вернулись все 12 членов экипажа, включая капитана, сообщается на сайте компании «В.Ф. Танкер».
Решение о смене экипажа было принято в связи с тяжелой физической и психологической нагрузкой, выдержанной моряками за прошедший месяц.
Их заменили другие сотрудники компании, ранее работавшие на аналогичных судах.
Напомним: В адрес Президента Украины поступило обращение с просьбой способствовать освобождению судна «Механик Погодин».
Ещё на эту тему:
13:44 17.09.2018
Госбанк России решил судиться с Украиной
Госбанк России решил судиться с Украиной
11:29 17.09.2018
Более $1,5 млн Россия должна вернуть Украине по решению суда Англии
Более $1,5 млн Россия должна вернуть Украине по решению суда Англии
09:19 20.08.2018
В список планируемых российских санкций против Украины попали Фирташ, Левочкин и другие интересные персонажи
В список планируемых российских санкций против Украины попали Фирташ, Левочкин и другие интересные персонажи
10:06 17.08.2018
Украина не будет блокировать транзит российских товаров
Украина не будет блокировать транзит российских товаров
08:29 17.08.2018
В России заявили о двух попытках незаконного проникновения на танкер «Механик Погодин»
В России заявили о двух попытках незаконного проникновения на танкер «Механик Погодин»
16:57 13.08.2018
Правоохранители не имеют претензий к экипажу российского судна "Механик Погодин", но само судно и имущество – под санкциями
Правоохранители не имеют претензий к экипажу российского судна "Механик Погодин", но само судно и имущество – под санкциями
11:06 13.08.2018
В РФ надеются, что танкер "Механик Погодин" будет "разблокирован" и издержки компенсирует администрация порта Херсон
В РФ надеются, что танкер "Механик Погодин" будет "разблокирован" и издержки компенсирует администрация порта Херсон
14:42 06.08.2018
Украина готовится прекратить ж/д сообщения с РФ – Омелян
Украина готовится прекратить ж/д сообщения с РФ – Омелян