Сделан первый шаг к отказу от Договора о дружбе с Россией
|13:58 17.09.2018
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|Украина
Президент Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».
Как сообщили в пресс-службе главы государства, согласно решению СНБО, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года, передает УНИАН.
Отмечается, что МИД должен заявить России о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе согласно статье 40 этого документа, и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект закона о прекращении действия Договора.
Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора и об основании прекращения.
Как отметила представитель президента в Верхней Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и групп, до 30 сентября Россия будет проинформирована нотой МИД о желании Украины прекратить действие договора, а глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины».
Напомним: Развеян миф о "внутренних водах Украины и России" в Азовском море.
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