Президент Петр Порошенко подписал указ «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 6 сентября 2018 «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, согласно решению СНБО, поддержаны предложения Министерства иностранных дел Украины относительно прекращения Украиной действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, подписанного 31 мая 1997 года, передает УНИАН.

Отмечается, что МИД должен заявить России о желании Украины прекратить действие Договора о дружбе согласно статье 40 этого документа, и внести в установленном порядке на рассмотрение президенту Украины проект закона о прекращении действия Договора.

Также, согласно решению СНБО, МИД должен проинформировать Организацию Объединенных Наций, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, другие международные организации о желании Украины прекратить действие Договора и об основании прекращения.

Как отметила представитель президента в Верхней Раде Украины, народный депутат Украины Ирина Луценко во время заседания Согласительного совета лидеров фракций и групп, до 30 сентября Россия будет проинформирована нотой МИД о желании Украины прекратить действие договора, а глава государства внесет в парламент соответствующий законопроект согласно ст. 24 закона «О международных договорах Украины».

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