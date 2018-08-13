Госбанк России решил судиться с Украиной
|13:44 17.09.2018
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|Россия
Российский государственный Внешэкономбанк после ареста акций дочернего Проминвестбанка (ПИБа) инициирует спор в международном арбитраже в рамках межправительственного соглашения РФ и Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ВЭБа, передает Лига.Финансы.
В качестве ответчика будет выступать Украина как государство. Предметом иска будет являться взыскание ВЭБом с Украины компенсации за нарушение стандартов защиты прав инвестора, предусмотренных межправсоглашением, а также за незаконную экспроприацию инвестиций.
"В рамках принятого решения первым процессуальным шагом стало направление Внешэкономбанком как инвестором в адрес Украины письменного уведомления об инвестиционном споре. Если спор не будет разрешен путем переговоров, он подлежит рассмотрению в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма. Банк готов использовать все инструменты, предусмотренные как российским, так и международным правом, для защиты прав и законных интересов Внешэкономбанка", - заявили в ВЭБе.
Напомним, Коломойский добился в суде ареста акций трех российских банков за недвижимое имущество " национализированное" оккупантами.
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