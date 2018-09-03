Около 45 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) примут участие в батальонных тактических учениях на полигонах Юга и Кавказа России.

Об этом сообщил журналистам в понедельник, 17 сентября, начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев, передает ТАСС.

"До 31 октября на территории 15 общевойсковых полигонов в Волгоградской и Ростовской областях, на Ставрополье и Кубани, в Дагестане, Северной Осетии, Чечне, Крыму, а также на военных базах в Абхазии, Армении и Южной Осетии будет проведено 30 двусторонних батальонных тактических учений, в которых примут участие около 45 тыс. военнослужащих ЮВО", - сказал он.

По словам командующего войсками округа Александра Дворникова, "главной задачей боевой подготовки войск в летнем периоде обучения должно стать развитие навыков тактического маневрирования, межвидового взаимодействия, инициативы и нестандартных решений командиров".

Учения пройдут по плану комплексной проверки боевой готовности воинских частей. Личный состав в рамках учений выполнит мероприятия от подъема "по тревоге" и совершения многокилометровых маршей комбинированным способом на удаленные общевойсковые полигоны до учебно-боевых задач в полевых условиях с отработкой всех видов обеспечения и межвидового взаимодействия.

В составе разведывательно-огневых и ударных контуров под командованием командиров батальонных тактических групп выполнят учебно-боевые задачи самолеты и вертолеты оперативно-тактической, штурмовой, военно-транспортной и армейской авиации. Всего планируется задействовать около 100 летательных аппаратов, в том числе из состава беспилотной авиации.

Напомним: Береговые войска ЧФ РФ начали масштабные учения на полигонах оккупированного Крыма.