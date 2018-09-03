Министр обороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ № 488 об изъятии земли, находящейся в собственности оккупированного Севастополя для строительства и реконструкции военного аэродрома «Бельбек».

Все участки имеют сельхозназначение и относятся к бывшему совхозу имени Софьи Перовской, сообщают Примечания.

«В целях строительства (реконструкции) военного объекта — аэропорта «Бельбек» Вооруженных Сил Российской Федерации, расположенного по адресу: г. Севастополь, Нахимовский р-н, изъять для нужд Российской Федерации земельные участки общей площадью 273.447 квадратных метров (27,34 гектара)», — говорится в приказе Минобороны.

Также сообщается, что расходы на осуществление платы за землю (возмещение за земельные участки, изымаемые для государственных нужд), при изъятии (выкупе) земельных участков для строительства должны предусмотреть в рамках государственного контракта на выполнение полного комплекса работ по строительству аэродрома «Бельбек».

Все участки, которые изымает Минобороны страны агрессора, относятся к ЗАО «Софьи Перовской». Изъятию подлежат 24 участка. Целевое назначение земли — для ведения сельскохозяйственного производства или для ведения крестьянского хозяйства.

Напомним, оккупационные «власти» Крыма изымут у жителей региона 70 земельных участков, по которым пройдет объездная дорога в Симферополе на участке «Дубки — Левадки», прокладываемая в рамках российской федеральной целевой программы развития полуострова.

Фото с сайта Примечания