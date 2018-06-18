В столице Македонии тысячи людей выступили в поддержку изменения названия страны и членства в НАТО и ЕС

12:58 17.09.2018 0 комментариев Греция

Тысячи жителей Македонии собрались в столице Скопье в поддержку инициативы по изменению названия страны и членства в НАТО и Европейском Союзе.

Участники демонстрации призвали голосовать «да» на референдуме 30 сентября, где будет стоять вопрос, хотят ли македонцы изменить название своей балканской страны на Северную Македонию, сообщает Reuters, передает День.

Референдум состоится по соглашению с соседней Грецией, чтобы закончить многолетний спор о названии страны.

Спор происходит с 1991 года, когда Македония мирно отошла от Югославии, объявив независимость Республики Македония.

Греция возражала против названия Македонии, заявив, что она предполагает территориальные претензии к одному из регионов на севере Греции.

Греция, член Евросоюза и НАТО, ссылается на спор, чтобы ветировать заявку Македонии на присоединение к обоим организаций.

Проевропейский премьер-министр Зоран Заев обратился к участникам марша перед офисом ЕС в столице Македонии, назвав «историческую» соглашение «справедливой».

«Это послание, что мы хотим будущего, мы хотим европейской Македонии! Наша ответственность - обеспечить будущее нашим детям и детям », - сказал Заев.

«Евросоюз и НАТО - это безопасный путь, для нас нет альтернативы, это наш гид для лучшей жизни», - сказал он участникам митинга.

Заев сталкивается с внутренней оппозицией по изменению названия, преимущественно со стороны националистов среди 2,1 миллиона людей страны.

Оппозиционная партия VMRO-DPMNE провела собственный митинг 16 сентября во восточном городе Стип с участием примерно двух тысяч человек, чтобы призвать отказаться от изменения названия.

Лидер оппозиции Христиан Микоскы заявил на митинге, что правительство «пользуется сильной волей македонского народа для достижения европейских стандартов, подлинного процветания, стабильности и безопасности, чтобы продвинуть соглашение, противоречит нашим государственным и национальным интересам».

Вопрос на референдуме будет стоять так: «Поддерживаете ли вы членство страны в ЕС и НАТО путем принятия соглашения между Республикой Македония и Республикой Греция?».

Опросы общественного мнения показывают поддержку голосования со значительным преимуществом, но для этого необходимо участие в голосовании более 50% из 1,8 миллиона зарегистрированных избирателей этой балканской страны.

Западные лидеры, включая президента США Дональдом Трампом, призвали македонцев поддержать изменение названия страны.

Напомним: Министр обороны США обеспокоенный возможным вмешательством России в референдум посетит Македонию.



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