Военнослужащие Черноморского флота страны-оккупанта провели учения по поиску диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ЧФ РФ.

В ходе учения воздушно-поисковая штурмовая группа выдвинулась на маршрут патрулирования на транспортном вертолёте Ми-8, прикрытие осуществлял боевой вертолёт Ка-52 «Аллигатор». Патрулирование осуществлялось на максимально низкой высоте – около 30 метров, с целью поиска подозрительных групп или транспорта условного противника.

«Во время патрулирования на маршруте авианаводчик обнаружил разрушенное здание со скоплением группы лиц вокруг него. Вертолёт приземлился в районе объекта, штурмовая группа десантировалась и окружила здание. Неустановленные лица открыли огонь по военнослужащим, в итоге в скоротечном бою, максимально приближенном к реальным условиям, был уничтожен условный противник, который готовился к проведению диверсий на экономических объектах», – сказано в сообщении.

В ходе штурма здания, контроль воздушной и наземной обстановки выполнял экипаж боевого вертолёта Ка-52, который при необходимости был готов оказать огневую поддержку группе десанта армейского корпуса флота.

Данное учение проводилось на полигоне и в районах дислокации воинских частей и соединений армейского корпуса Черноморского флота, подытожили в пресс-службе.

Напомним: Малый противолодочный корабль Черноморского флота РФ «Суздалец» провёл учения по поиску сверхмалых подводных лодок.