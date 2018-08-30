Россия пожалуется в ООН на устроенную Украиной "водную блокаду" аннексированного Крыма

12:15 17.09.2018 0 комментариев Крым

Вопрос о "блокировании Украиной" поставок воды в оккуптрованный Крым необходимо рассмотреть на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Такое заявление в Общественной палате России сделал "представитель" оккупированного Крыма Иван Абажер. передает РИА Новости.

Так называемая "делегация крымских общественников" принимает участие в ежегодной конференции ОБСЕ по правам человека в Польше. Абажер, несмотря на протест украинской делегации, уже выступил на совещании, уделив внимание межнациональным отношениям в оккупированном Крыму.

Второе его выступление запланировано на понедельник, 17 сентября, его он хочет посвятить теме водной блокады, - пишет издание.

"Перекрыть днепровскую воду — это кощунство. Интересно, как бы отреагировали жители стран Евросоюза, если бы, к примеру, реку Дунай, которая проходит через десять государств, одна из стран перекрыла. Как бы себя чувствовали остальные девять?" — сказал Абажер.

Он напомнил, что Украина также устроила полуострову энергетическую, продовольственную, транспортную, информационную блокаду.

"Со стороны сопредельного государства идет дезинформация, подмена понятий в отношении крымчан. Нарушается свобода передвижения, так как Украина препятствует пересечению границы с Крымом иностранцами", — заключил политик.

Нппомним, ранее оккупанты "озаботились" правами человека в связи с перекрытием Украиной Северо-Крымского канала и призвала Совет ООН по правам человека (СПЧ) осудить перекрытие Украиной Северо-Крымского канала.

Оккупированный Крым испытывает проблемы с водоснабжением и орошением земель с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, которая поступала по Северо-Крымскому каналу.

Канал обеспечивал около 90% потребности полуострова в воде, как в питьевой, так и для орошения сельхозземель.

 

 

 



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