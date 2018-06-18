Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о попытках России повлиять на результаты референдума в Македонии, от которого зависит вступление страны в НАТО.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на АР, передает Новое Время.

Об этом Мэттис заявил во время официального визита в Македонию.

"Нет сомнений в том, что Москва финансирует пророссийские группы, чтобы повлиять на итоги референдума по изменению названия Македонии", - заявил глава Пентагона.

По словам Мэттиса, Москва уже сделала финансовые вливания и проводит "широкую компанию по влиянию" на общественное мнение.

30 сентября в Македонии состоится референдум относительно изменения названия страны.

На всенародное голосование будет вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии, заключенное между Республикой Македония и Грецией?"

В июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз.

25 июля Македония начала переговоры о вступлении в НАТО. Балканская страна может стать 30-м членом Североатлантического альянса.

Националисты и президент страны Гьорге Иванов выступают против компромисса с Афинами. В Греции националистические круги также высказывались против соглашения с македонцами.

Напомним: Министр обороны США обеспокоенный возможным вмешательством России в референдум посетит Македонию.