Пентагон обвинил Россию в попытке провалить исторический референдум по смене названия Македонии

12:01 17.09.2018 0 комментариев Греция

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о попытках России повлиять на результаты референдума в Македонии, от которого зависит вступление страны в НАТО.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на АР, передает Новое Время.

Об этом Мэттис заявил во время официального визита в Македонию.

"Нет сомнений в том, что Москва финансирует пророссийские группы, чтобы повлиять на итоги референдума по изменению названия Македонии", - заявил глава Пентагона.

По словам Мэттиса, Москва уже сделала финансовые вливания  и проводит "широкую компанию по влиянию" на общественное мнение.

30 сентября в Македонии состоится референдум относительно изменения названия страны.

На всенародное голосование будет вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии, заключенное между Республикой Македония и Грецией?"

В июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз.

25 июля Македония начала переговоры о вступлении в НАТО. Балканская страна может стать 30-м членом Североатлантического альянса.

Националисты и президент страны Гьорге Иванов выступают против компромисса с Афинами. В Греции националистические круги также высказывались против соглашения с македонцами.

Напомним: Министр обороны США обеспокоенный возможным вмешательством России в референдум посетит Македонию.



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