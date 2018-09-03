Фрегат Черноморского флота РФ «Адмирал Эссен» прибыл на греческий остров Порос
|11:51 17.09.2018
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|Крым
Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Эссен» зашел с деловым визитом в порт греческого острова Порос.
Об этом сообщает отдел информобеспечения ЧФ РФ, передает КрымPRESS.
Визит российского корабля приурочен к 190-летней годовщине со дня восстановления дипломатических российско-греческих отношений, — говорится в сообщении.
Пребывание «Адмирала Эссена» на острове Порос продлится до 19 сентября.
Во время пребывания на греческом острове члены экипажа возложат венки к памятной мраморной доске на резиденции первого правителя Греции.
Кроме того, для личного состава судна подготовлена культурная программа с экскурсиями по местным достопримечательностям.
Напомним: Министр обороны США обеспокоенный возможным вмешательством России в референдум посетит Македонию.
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