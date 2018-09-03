Фрегат Черноморского флота России «Адмирал Эссен» зашел с деловым визитом в порт греческого острова Порос.

Об этом сообщает отдел информобеспечения ЧФ РФ, передает КрымPRESS.

Визит российского корабля приурочен к 190-летней годовщине со дня восстановления дипломатических российско-греческих отношений, — говорится в сообщении.

Пребывание «Адмирала Эссена» на острове Порос продлится до 19 сентября.

Во время пребывания на греческом острове члены экипажа возложат венки к памятной мраморной доске на резиденции первого правителя Греции.

Кроме того, для личного состава судна подготовлена культурная программа с экскурсиями по местным достопримечательностям.

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