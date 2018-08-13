Более $1,5 млн Россия должна вернуть Украине по решению суда Англии
|11:29 17.09.2018
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|Украина
Апелляционный суд Англии обязал Россию вернуть Украине 1,16 млн фунтов (более $1,5 млн), которые Украина выплатила в качестве компенсации части судебных издержек по иску о "бондах Януковича".
Об этом говорится в решении суда от 14 сентября по результатам рассмотрения жалобы на решение Высокого суда Лондона, датированное мартом прошлого года, пишет Лига.net.
Напомним, тогда Высокий суд постановил рассмотреть дело о "бондах Януковича" в ускоренном режиме.
Украина выполнила требование суда. 21 сентября 2017 прошлого года Министерство финансов страны-агрессора сообщило, что компания The Law Debenture Corporation, которая представляет как доверитель (трасти) интересы РФ как единственного владельца облигаций Украины номиналом $3 млрд, подтвердила поступление от Украины платежа в сумме 1,16 млн фунтов.
14 сентября этого года стало известно, что Украина выиграла апелляцию у России по делу о "бондах Януковича".
Позже Министерство финансов Украины подтвердило этут информацию. Победа Украины над Россией в Апелляционном суде Англии дает возможность отстаивать свою позицию о никчемности соглашения относительно еврооблигаций, которое было достигнуто под давлением угроз и актов агрессии со стороны РФ, сообщил Минфин.
Напомним, в декабре 2013 года Россия купила у Украины облигации на $3 млрд при бывшем президенте Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 года. Украина выплатила купонный доход за три первых полугодия, но затем прекратила платежи и не погасила номинал, утверждает издание.
В феврале 2016 года The Law Debenture Corporation PLC, представлявшая интересы России, подала в Высокий суд Лондона иск о взыскании всех сумм задолженности Украины по еврооблигациям. Украина в обоснование своей позиции привела четыре аргумента: у Украины не было полномочий выпускать облигации; Украина выпустила облигации под принуждением; существовали подразумеваемые условия выпуска, которые Россия нарушила; Украина была вправе не погашать облигации в качестве ответной меры на действия России.
В марте 2017-го Высокий суд Лондона поддержал позицию России и обязал Украину выплатить номинальную стоимость облигаций в сумме $3 млрд, а также $75 млн купонного дохода и штрафные проценты. По мнению суда, у Украины отсутствовали правовые основания для неисполнения платежных обязательств по еврооблигациям.
Украина в своих возражениях указывает, что договор о заимствовании, заключенный в декабре 2013 года, является недействительным и не подлежит принудительному исполнению. Среди причин - нарушение внутреннего законодательства при выпуске бумаг, а также давление со стороны РФ в течение 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС, аннексия Крыма и военная агрессия в Донбассе.
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