США считают провокационным и агрессивным шагом усиленное присутствие РФ в Азовском море
|11:12 17.09.2018
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|Крым
Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер назвал провокационным и агрессивным шагом усиленное присутствие РФ в Азовском море.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на конференции в Киеве.
"Мы очень обеспокоены по этому поводу. Мы не принимаем российских утверждений о (внутренних) территориях в водах", - подчеркнул Волкер.
"И мы считаем, что присутствие российских сил стало очень провокационным и агрессивным шагом", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные и украинские суда, следующие в/из украинских портов.
В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств.
Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут досматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.
Напомним: В соответствии с Договором между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, Азовское море состоит отдельно из внутренних вод Украины и отдельно из внутренних вод Российской Федерации, которые разграничиваются линией государственной границы.
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