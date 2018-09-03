Специальный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по делам Украины Курт Волкер назвал провокационным и агрессивным шагом усиленное присутствие РФ в Азовском море.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказал на конференции в Киеве.

"Мы очень обеспокоены по этому поводу. Мы не принимаем российских утверждений о (внутренних) территориях в водах", - подчеркнул Волкер.

"И мы считаем, что присутствие российских сил стало очень провокационным и агрессивным шагом", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, со второй половины апреля российские пограничники начали досматривать иностранные и украинские суда, следующие в/из украинских портов.

В Государственной пограничной службе отмечают, что Украина является заложником ситуации с 2004 года, а именно - Соглашения о сотрудничестве между Украиной и РФ в Азовском море и Керченском проливе, которое определяет Азовское море как море внутреннего пользования двух государств.

Таким образом, как российские, так и украинские пограничники могут досматривать те суда, которые, по их мнению, вызывают какие-то подозрения.



Напомним: В соответствии с Договором между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, Азовское море состоит отдельно из внутренних вод Украины и отдельно из внутренних вод Российской Федерации, которые разграничиваются линией государственной границы.