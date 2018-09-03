На севере оккупированного Крыма из-за введения режима чрезвычайной ситуации из-за резкого ухудшения экологической ситуации, детям продлили вынужденные каникулы еще на неделю — до 24 сентября.

Об этом Комсомольской правде рассказал "глава" администрации оккупированного Армянска Василий Телиженко.

Таким образом, в общей сложности вынужденные каникулы составят уже три недели.

"Каникулы продлены еще на неделю — до 24 сентября. Это решение оперативного штаба. В течение этой дети будут находиться в санаториях и лагерях — сейчас это уже 4 тысяч детей. Дальше будет видно, какое решение будет принято оперативным штабом исходя из экологической обстановки", - сообщил Василий Телиженко.

По его словам, учебный план сокращать на этот учебный год не будут, а три пропущенные недели, по всей видимости, смогут компенсировать за счет урезания каникул.

Напомним, жители оккупированного Армянска и окрестных сел на севере Крыма опять начали жаловаться на выброс химикатов в атмосферу 13-14 сентября.

Оккупанты официально ввели режим ЧС в городе Армянск и на севере оккупированного полуострова из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе. Режим ЧС был введен решением комиссии о чрезвычайных ситуациях — он будет действовать в самом городе и близлежащих селах.