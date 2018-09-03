Из-за режима ЧС детям оккупированного Армянска продлили вынужденные каникулы
|10:59 17.09.2018
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|Крым
На севере оккупированного Крыма из-за введения режима чрезвычайной ситуации из-за резкого ухудшения экологической ситуации, детям продлили вынужденные каникулы еще на неделю — до 24 сентября.
Об этом Комсомольской правде рассказал "глава" администрации оккупированного Армянска Василий Телиженко.
Таким образом, в общей сложности вынужденные каникулы составят уже три недели.
"Каникулы продлены еще на неделю — до 24 сентября. Это решение оперативного штаба. В течение этой дети будут находиться в санаториях и лагерях — сейчас это уже 4 тысяч детей. Дальше будет видно, какое решение будет принято оперативным штабом исходя из экологической обстановки", - сообщил Василий Телиженко.
По его словам, учебный план сокращать на этот учебный год не будут, а три пропущенные недели, по всей видимости, смогут компенсировать за счет урезания каникул.
Напомним, жители оккупированного Армянска и окрестных сел на севере Крыма опять начали жаловаться на выброс химикатов в атмосферу 13-14 сентября.
Оккупанты официально ввели режим ЧС в городе Армянск и на севере оккупированного полуострова из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе. Режим ЧС был введен решением комиссии о чрезвычайных ситуациях — он будет действовать в самом городе и близлежащих селах.
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