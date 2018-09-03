Жители Красноперекопска обсуждают зловонный туман, "накрывший" город / Фото
|10:24 17.09.2018
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|Крым
В субботу, 15 сентября, состоялось собрание жителей города Армянска. Люди собрались у городского ДК (в День города, к слову).
Как сообщают активисты, было написано обращение к "главе" Армянска с предложениями о дальнейших действиях в режиме ЧС. А предложения таковы:
- передвижные лаборатории для обследования здоровья жителей,
- выделение дополнительного персонала для очистки города от химических загрязнений,
- выделение дополнительного педагогического состава для детей, находящихся в эвакуации,
- создание информационного центра для жителей Армянска, чтобы каждый желающий мог получить правдивую информацию о состоянии дел в городе, знал, куда обращаться в случае необходимости,
- решение вопроса о компенсации ущерба, нанесённого в результате химической реакции неизвестного вещества. Это касается и имущества и здоровья.
В понедельник это обращение поступит в, так называемую "администрацию" города, депутатам и в прокуратуру.
Активисты сообщили, что следующее собрание состоится в субботу, 22 сентября, в 11 часов.
Отметим, что в соцсетях жители соседнего Красноперекопска обсуждают зловонный туман, "накрывший" и этот город на севере Крыма. Горожане также требуют проведение необходимых анализов воздух.
Напомним: Оккупанты заявляют, что риска роста заболеваний из-за новых выбросов на Титане нет.
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