Швейцария потребовала от РФ прекратить любую разведывательную деятельность на территории страны.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в МИД страны указали, что в течение этого года трижды вызывали российского посла в Берне, указывая на неправомерные действия российских граждан.

Поводом стали в том числе появившиеся в швейцарских газетах сообщения о том, что на территории страны работают десятки представителей России.

Так, на прошлой неделе швейцарская разведывательная служба сообщила, что проводила совместное расследование с коллегами из Великобритании и Нидерландов касательно российских граждан, которые пытались оказывать давление на лабораторию под Берном, где проводился анализ химических соединений, в том числе и нервно-паралитических веществ.

Российские спецслужбы массово прослушивали европейских лидеров в Софии с января по июль 2018 года.