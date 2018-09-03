Швейцария требует от России перестать шпионить на ее территории
|10:48 17.09.2018
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|Россия
Швейцария потребовала от РФ прекратить любую разведывательную деятельность на территории страны.
Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters.
Как сообщается, в МИД страны указали, что в течение этого года трижды вызывали российского посла в Берне, указывая на неправомерные действия российских граждан.
Поводом стали в том числе появившиеся в швейцарских газетах сообщения о том, что на территории страны работают десятки представителей России.
Так, на прошлой неделе швейцарская разведывательная служба сообщила, что проводила совместное расследование с коллегами из Великобритании и Нидерландов касательно российских граждан, которые пытались оказывать давление на лабораторию под Берном, где проводился анализ химических соединений, в том числе и нервно-паралитических веществ.
Российские спецслужбы массово прослушивали европейских лидеров в Софии с января по июль 2018 года.
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