Соединение кораблей НАТО подошло к берегам Сирии
|09:59 17.09.2018
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|Россия
На данный момент группировка располагает более чем двумя сотнями ракет "Томагавк" для возможного удара по сирийским объектам.
Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО подошли к берегам Сирии в настоящий момент патрулируют акваторию в восточном Средиземноморье, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные западных морских ресурсов, передает ZN.UA.
Конкретно в непосредственной близости от Сирии в настоящее время находятся фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рейтер", ВМС Канады "Вилль де Квебек" и ВМС Греции "Элли".
Также в восточной части акватории Средиземного моря заняли позиции три ракетных эсминца ВМС США − "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк", и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль "Маунт Уитни".
Кроме того, в Средиземном море находится не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес".
По данным западных наблюдателей, на данный момент силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 204 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.
Напомним: Эсминец ВМС США USS Bulkeley, который оснащен крылатыми ракетами Tomahawk, вошел в акваторию Средиземного моря.
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