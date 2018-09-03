На данный момент группировка располагает более чем двумя сотнями ракет "Томагавк" для возможного удара по сирийским объектам.

Боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО подошли к берегам Сирии в настоящий момент патрулируют акваторию в восточном Средиземноморье, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные западных морских ресурсов, передает ZN.UA.

Конкретно в непосредственной близости от Сирии в настоящее время находятся фрегаты ВМС Нидерландов "Де Рейтер", ВМС Канады "Вилль де Квебек" и ВМС Греции "Элли".

Также в восточной части акватории Средиземного моря заняли позиции три ракетных эсминца ВМС США − "Карни", "Росс" и "Уинстон Черчилль", которые оснащены крылатыми ракетами "Томагавк", и флагман 6-го оперативного флота штабной корабль "Маунт Уитни".

Кроме того, в Средиземном море находится не менее трех американских ударных атомных подводных лодок класса "Лос-Анджелес".

По данным западных наблюдателей, на данный момент силы ВМС США в Средиземном море располагают, по меньшей мере, 204 крылатыми ракетами "Томагавк" для нанесения ударов по целям в Сирии.

Напомним: Эсминец ВМС США USS Bulkeley, который оснащен крылатыми ракетами Tomahawk, вошел в акваторию Средиземного моря.