Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал "утопией" намерение Украины создать базу военно-морских сил в Азовском море.

"Очень жаль, что наши братья продолжают сходить с ума. Это несерьезно. Глубина в Азовском море от 7 до 14 метров. То есть она не позволяет иметь здесь какие-то серьезные боевые корабли, а тем более подводные лодки", - цитирует его RT, передает Главред.

Шерин заявил, что украинские чиновники хотят положить в карман деньги, которые запланируют на строительство базы, а создавать в Азовском море такой объект нецелесообразно.

"Сегодня у власти те люди, которые находят высосанный из пальца повод, чтобы в очередной раз списать деньги на какие-то военные расходы, а по сути дела их разворовать. Если хотят заниматься реальным восстановлением флота или военных баз, пусть лучше вложат деньги и восстановят в Николаеве судостроительный завод, который на ладан дышит и вот-вот закроется, где строили "Адмирала Кузнецова", - сказал российский чиновник.

Напомним: На Азовском море планируется до конца года создать военно-морскую базу ВМС ВСУ для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.