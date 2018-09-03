Марлена Мустафаева оккупанты выпустили на свободу
|08:59 17.09.2018
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|Крым
В оккупированном Крыму выпустили на свободу активиста Марлена Мустафаева, которому дали 12 суток административного ареста за пост в социальной сети.
Об этом сообщает УНН.
По информации издания, Мустафаев, которого встречали около 20 крымских татар, рассказал, что чувствует себя хорошо.
Он отметил, что до конца так и не понял, за какую именно запись в соцсети его осудили (репост видео в 2014 году). Также Мустафаев призвал других активистов не бояться преследований.
Как сообщал BSNews, в оккупированном Крыму утром во вторник, 4 сентября, сотрудники ФСБ РФ пришли с обыском к крымскому татарину Марлену Мустафаеву.
Мустафаева обвинили в нарушении ст.20.3 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с использованием сети Интернет) за посты в социальной сети. «Киевский райсуд» Симферополя вынес решение об административном аресте Мустафаева на 12 суток до 16 сентября.
21 февраля 2017 года в доме Мустафаева уже проводили обыск по делу о демонстрации «экстремистской символики». Тогда Мустафаева пришли поддержать десятки человек, которые снимали происходящее на видео и транслировали действия силовиков в социальных сетях. Десять из них были задержаны. Позже Мустафаева арестовали на 11 суток, его соратников – на пять по обвинению в «пропаганде либо публичном демонстрировании атрибутики или символики экстремистских организаций» (ч.1 ст.20.3 КоАП РФ). Активист вышел на свободу 4 марта 2017 года.
МИД Украины потребовал от РФ освободить арестованных в оккупированном Крыму после очередных обысков и задержаний Марлена Мустафаева и Зеккия Куламетова.
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