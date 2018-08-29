Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине продолжает фиксировать нарушение гуманитарных прав и констатирует, что никаких улучшений за последние 10 месяцев на полуострове не произошло.

Об этом в интервью для DT.UA заявила Фиона Фрейзер, председатель Мониторинговой миссии, которая фиксирует нарушения в сфере не только прав человека, но и международного гуманитарного права, передает Укринформ.

Миссия подготовила уже второй доклад относительно ситуации в оккупированном Крыму. В этот раз были задокументированы нарушения за период с 13 сентября 2017-го по 30 июня 2018 года.

"Ситуация с правами человека в Крыму не изменилась. Мы продолжаем фиксировать нарушения прав человека и можем констатировать, что никакие улучшения за последние 10 месяцев на полуострове не произошли", - сказала Фрейзер в интервью.

Миссия ООН анализирует ситуацию, исходя из международного права в отрасли прав человека и через призму международного гуманитарного права (МГП). Каждая из этих систем дает определенную степень защиты жителей оккупированной территории. Нормы МГП начали применяться, поскольку в декабре 2016 года Генассамблея ООН признала, что РФ является государством-оккупантом.

"МГП накладывает на Российскую Федерацию как на государство-оккупанта целый ряд обязательств. Например, не применять свои законы и не навязывать свое гражданство; жители оккупированной территории не должны принудительно призываться в армию Российской Федерации. Тем не менее, все это мы наблюдаем в Крыму. Например, с 2014 года, согласно официальной статистике, 12 тысяч крымчан были призваны в вооруженные силы России. Кроме того, государство-оккупант не должно перемещать задержанных и заключенных лиц из Крыма на территорию Российской Федерации. В реальности же люди, задержанные или осужденные до 2014 года, были перемещены на территорию РФ для того, чтобы появиться перед судом или отбывать наказание", - отмечает Фрейзер.

Напомним: В крымском СИЗО избили голодающего политзаключенного Балуха.