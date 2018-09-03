Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает недопустимым затягивание вопроса внесения изменений в Конституцию относительно усовершенствования статуса Крымской автономии.

Об этом он заявил во время дискуссии 14 сентября в рамках ежегодного форума ялтинской европейской стратегии "Крымская декларация – что дальше?", сообщает корреспондентУкринформа.

“Мы должны были уже давно рассмотреть эти предложения относительно изменений в Конституцию по Крыму...Затягивание рассмотрения этих изменений – это уже во вред в целом украинскому государству”, - подчеркнул он.

При этом Чубаров также отметил, что с изменениями Основного закона не стоит ждать до начала предвыборной кампании.

“Мы пытаемся убедить и Президента и других членов констутиционной комиссии, что надо срочно собираться и это нельзя отдалять и ждать предвыборной кампании”, - отметил председатель Меджлиса.

Он также подчеркнул, что актуализация со стороны Украины вопрос Крыма в разных аспектах, в частности относительно внесения изменений в Конституцию в части восстановления прав крымско-татарского народа, усовершенствования статуса автономии, относительно демонстрации международному обществу каким будет Крым после восстановления суверенитета Украины будет заставлять иностранцев партнеров быть более активными в отношении украинского вопроса.

Как сообщалось, ранее Чубаров заявил, что предоставление Крыму статуса крымскотатарской национально-территориальной автономии будет восстановлением исторической справедливости, восстановлением прав крымскотатарского народа. Крымско-татарская национально-территориальная автономия, как неотъемлемая составляющая Украины, по его словам, это не только гарантия для сохранения и развития коренного народа, но и реальный и эффективный шаг для деоккупации Крыма.

Напомним: Если бы крымским татарам дали автономию, то в Крыму не было бы российского флота, — Костенко.