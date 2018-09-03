Затягивание рассмотрения вопроса относительно статуса Крымской автономии – это уже во вред в целом украинскому государству

08:23 17.09.2018 0 комментариев Крым

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров считает недопустимым затягивание вопроса внесения изменений в Конституцию относительно усовершенствования статуса Крымской автономии.

Об этом он заявил во время дискуссии 14 сентября в рамках ежегодного форума ялтинской европейской стратегии "Крымская декларация – что дальше?", сообщает корреспондентУкринформа.

“Мы должны были уже давно рассмотреть эти предложения относительно изменений в Конституцию по Крыму...Затягивание рассмотрения этих изменений – это уже во вред в целом украинскому государству”, - подчеркнул он.

При этом Чубаров также отметил, что с изменениями Основного закона не стоит ждать до начала предвыборной кампании.

“Мы пытаемся убедить и Президента и других членов констутиционной комиссии, что надо срочно собираться и это нельзя отдалять и ждать предвыборной кампании”, - отметил председатель Меджлиса.

Он также подчеркнул, что актуализация со стороны Украины вопрос Крыма в разных аспектах, в частности относительно внесения изменений в Конституцию в части восстановления прав крымско-татарского народа, усовершенствования статуса автономии, относительно демонстрации международному обществу каким будет Крым после восстановления суверенитета Украины будет заставлять иностранцев партнеров быть более активными в отношении украинского вопроса.

Как сообщалось, ранее Чубаров заявил, что предоставление Крыму статуса крымскотатарской национально-территориальной автономии будет восстановлением исторической справедливости, восстановлением прав крымскотатарского народа. Крымско-татарская национально-территориальная автономия, как неотъемлемая составляющая Украины, по его словам, это не только гарантия для сохранения и развития коренного народа, но и реальный и эффективный шаг для деоккупации Крыма.

Напомним: Если бы крымским татарам дали автономию, то в Крыму не было бы российского флота, — Костенко.



Ещё на эту тему:

17:39 12.09.2018
Госдума рассматривает законопроект, обязывающий обозначать аннексированный Крым внутри границ России
16:50 10.09.2018
Попытки оккупантов возобновить подачу воды из Украины на аннексированный полуостров ни к чему не приведут
15:59 10.09.2018
Правительство страны агрессора решило увеличить финансирование оккупированного Крыма еще на 40 млрд рублей
09:15 07.09.2018
Президент Молдовы отказался отвечать на вопрос «Кому должен принадлежать Крым?»
07:59 05.09.2018
Джемилев предупредил Турцию о провокациях российских спецслужб в оккупированном Крыму
14:59 04.09.2018
Перекрыв "ильменитовые схемы" Украина предотвратит экологическую катастрофу в оккупированном Крыму
14:40 04.09.2018
Россия уже перешла красную линию. Украина будет вынуждена воевать. - Чубаров
11:23 04.09.2018
У Минска нет споров с Москвой из-за позиции по Крыму и Донбассу
09:51 04.09.2018
Для рассмотрения изменений по Крыму будет созвана Конституционная комиссия
15:21 03.09.2018
Мининфраструктуры засекретило предложения относительно закрытия ж/д сообщения с Россией / Документ
14:15 03.09.2018
Верховная Рада рассмотрит проект изменений в Конституцию, который запрещает российскому флоту находиться в Крыму
18:25 31.08.2018
Лавров оценил усилия Эритреи по развитию связей с оккупированным Крымом и считает необходимым снять с нее санкции СБ ООН
Новости
Азербайджан Азербайджан
12:59 10.09.2018
Украина огласила планы по расширению торгово-экономического сотрудничества с Азербайджаном
19:32 07.09.2018
Азербайджан и Турция проводят совместные учения ВВС
13:17 05.09.2018
МИД Азербайджана направил ноту США в связи с незаконной поездкой гражданина США на оккупированные территории
10:17 03.09.2018
Азербайджан закупил у России военную продукцию на пять миллиардов долларов
Все новости страны
Армения Армения
18:41 13.09.2018
Армения решила объявить войну Азербайджану в рамках командно-штабных учений
18:48 12.09.2018
Около сотни военнослужащих Армении отправятся в Сирию
17:59 12.09.2018
Армения не теряет надежды получить от РФ оборонный кредит в $100 млн
12:28 12.09.2018
В Армении скандал из-за обнародованной записи телефонных переговоров
Все новости страны
Болгария Болгария
13:49 13.09.2018
В Болгарии скандал из-за прослушки спецслужбами Путина европейских политиков
15:18 11.09.2018
Украина сменила посла в Болгарии
16:25 10.09.2018
В России решили изменить торговые отношения с Болгарией?
19:20 03.09.2018
Начались работы по откачке мазута с затонувшего в 1921 году судна «Мопанг»
Все новости страны
Греция Греция
12:58 17.09.2018
В столице Македонии тысячи людей выступили в поддержку изменения названия страны и членства в НАТО и ЕС
12:01 17.09.2018
Пентагон обвинил Россию в попытке провалить исторический референдум по смене названия Македонии
09:35 14.09.2018
В Греции скала рухнула на пляж / Видео
12:35 13.09.2018
Министр обороны США обеспокоенный возможным вмешательством России в референдум посетит Македонию
Все новости страны
Грузия Грузия
19:50 12.09.2018
Премьер-министр Грузии назвал Россию страной-агрессором
16:17 11.09.2018
В Тбилиси проходит конференция, организованная Институтом Маккейна
14:40 11.09.2018
Морские пехотинцы ЧФ России отработали десантирование на учениях в Абхазии
17:15 10.09.2018
Грузия упростит таможенные процедуры
Все новости страны
Молдова Молдова
20:33 12.09.2018
Патриарх Кирилл поставил крест на приглашении президента Молдовы на «всемирный конгресс семей»
14:15 10.09.2018
ЕСПЧ принял на рассмотрение заявление семи турецких граждан, подозрительным образом высланых из Молдовы
08:52 10.09.2018
СИБ Молдовы задержала четверых граждан Турции, как членов религиозного движения Фетхуллаха Гюлена
14:12 05.09.2018
Молдавские военнослужащие тренируются на полигоне Бабадаг в Румынии
Все новости страны
Россия Россия
16:12 17.09.2018
У украинцев не будет гарантий соблюдения их прав при нахождении в РФ - в Госдуме назвали последствия разрыва договора о дружбе
15:46 17.09.2018
На Каспийской флотилии началась проверка боевой готовности
14:40 17.09.2018
Путин шантажирует ЕС сокращением поставок газа из-за Украины
13:44 17.09.2018
Госбанк России решил судиться с Украиной
Все новости страны
Румыния Румыния
14:15 11.09.2018
В Румынии прошли массовые протесты
20:25 07.09.2018
Румыния стала одной из самых антироссийских стран
14:42 07.09.2018
"Vestmoldtransgaz" перешла в собственность компании "Transgaz România"
08:25 05.09.2018
Между Румынией и Германией назревает дипломатический скандал
Все новости страны
Турция Турция
09:15 14.09.2018
В Турции запретили покупать недвижимость за валюту
20:10 12.09.2018
Турция активизировала поставки оружия в Идлиб, чтобы помочь восставшим отбить наступление армии Сирии и ее союзников
14:10 12.09.2018
У берегов Анталии произошло землетрясение
08:48 11.09.2018
Президент Турции Эрдоган считает, что Тегеран и Москва должны прекратить гуманитарную катастрофу
Все новости страны
Украина Украина
15:21 17.09.2018
Уже три дня ситуация в Армянске нормальная - чиновник оккупационных властей
14:59 17.09.2018
Российский омбудсмен заверяет, что политзаключенного Балуха никто не бил
14:15 17.09.2018
Компания «В.Ф. Танкер» приняла решение о полной смене команды судна «Механик Погодин»
13:58 17.09.2018
Сделан первый шаг к отказу от Договора о дружбе с Россией
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс