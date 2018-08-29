Китайские банки присоединились к антироссийским санкциям
|08:00 17.09.2018
|0 комментариев
|Россия
Китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза.
Об этом рассказал глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов, которого цитирует ТАСС, сообщает Лента.Ру.
«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», — отметил Данилов.
При этом, по его словам, существующая финансовая структура «в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса».
Количество транзакций в национальных валютах — рублях и юанях — постепенно увеличивается, хотя большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах, отметил представитель ЦБ.
Напомним: Суд ЕС в Люксембурге отказал ряду российских банков и энергетических компаний, подавших иск с просьбой отменить санкции.
Ещё на эту тему:
Суд ЕС в Люксембурге отказал ряду российских банков и энергетических компаний, подавших иск с просьбой отменить санкции
Трамп хочет "опередить Палату представителей и Сенат" и сегодня подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в США
Разговор о санкциях заставляет капитал бежать из России. Впереди – риск снижения нефтяных цен
Закон о санкциях за кибератаки принят Палатой представителей США
84% собственников российских компаний готовы продать активы
США внесло в санкционный список еще одну организацию из РФ