Китайские банки присоединились к антироссийским санкциям

08:00 17.09.2018 0 комментариев Россия

Китайские банки отказываются проводить транзакции с участием российских компаний из-за санкций США и Евросоюза.

Об этом рассказал глава представительства Центробанка России в Китае Владимир Данилов, которого цитирует ТАСС, сообщает Лента.Ру.

«Есть проблемы, связанные с расширенной интерпретацией рядом китайских банков ограничительных мер третьих стран в отношении России. Коммерческие банки КНР зачастую ссылаются на санкции стран ЕС и США, приводимые в качестве причины отказа в обслуживании платежей клиентов российских банков, которые не имеют оснований», — отметил Данилов.

При этом, по его словам, существующая финансовая структура «в целом позволяет обеспечивать потребности бизнеса».

Количество транзакций в национальных валютах — рублях и юанях — постепенно увеличивается, хотя большая их часть по-прежнему осуществляется в долларах, отметил представитель ЦБ.

Напомним: Суд ЕС в Люксембурге отказал ряду российских банков и энергетических компаний, подавших иск с просьбой отменить санкции.



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