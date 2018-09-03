К Балуху в СИЗО не пустили адвоката после появления информации об избиении активиста

07:50 17.09.2018 0 комментариев Крым

Начальник СИЗО в Симферополе не пустил адвоката к украинскому политзаключенному Владимиру Балуху после того, как тот прибыл к своему подзащитному после появления информации об избиении активиста.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа, передает Укринформ.

"Дежурный СИЗО ответил адвокату, что его обращение будет рассматривать лично начальник ФКУ СИЗО-1 УФСИН РФ по Крыму Бережной Сергей Владимирович, когда прибудет в учреждение. Адвокат дождался Бережного, объяснил ему, почему нужно срочно посетить Балуха и узнать о его состоянии здоровья. Однако начальник отказал адвокату, сославшись на то, что сегодня выходной, и предложил прийти в понедельник. Он также добавил, что лично видел Владимира Балуха и с ним, по его словам, все нормально", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в 11.00 в СИЗО прибыл также архиепископ Симферопольский и Крымский УПЦ КП Климент, который является общественным защитником украинца. 

Он сообщил Крымской правозащитной группе, что после разговора с Бережным адвокат в его присутствии звонил в УФСИН РФ по оккупированному Крыму и просил решить вопрос с его посещением Владимира Балуха, но снова получил отказ. После этого Климент сам позвонил на горячую линию УФСИН, но ему отказали в посещении СИЗО в жесткой форме, сославшись на выходной день.

Климент отметил, что в это же самое время в СИЗО входили и выходили другие адвокаты.

“В понедельник с раннего утра мы с адвокатом снова будем добиваться встречи с Владимиром Балухом”, — сказал Климент и добавил, что Балух "очень ослаб физически, он очень потерял в весе, у него сильные боли и очень слабые сосуды”.

Крымская правозащитная группа допускает, что сотрудники СИЗО умышленно препятствуют встрече защитников с Владимиром Балухом, возможно, чтобы скрыть информацию о произошедшем в учреждении инциденте.

Напомним: Незаконно удерживаемого в симферопольском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха "вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться".



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