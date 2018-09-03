На Азовском море планируется до конца года создать военно-морскую базу ВМС ВСУ для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе. Сейчас же спущено на воду два бронекатера.

Об этом сообщает Правительственный портал на своей странице в Facebook, передает Укринформ.

"В Бердянске спущено на воду два артиллерийских бронекатера Военно-морских сил Украины. Планируется, что до конца года на Азовском море создадут военно-морскую базу ВМС Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это создаст условия для отпора агрессивным действиям Российской Федерации в этом регионе.

Как сообщал Укринформ, Президент Украины Петр Порошенко в интервью The Washington Post сказал, что цель России - оккупировать Азовское море так же, как был оккупирован Крым. Поэтому Украина укрепляет там свои военные позиции, а также возбуждает дело против России в международной постоянной палате третейского суда.

Напомним: Сухопутные войска ВС Украины усилили группировку вдоль побережья Азовского моря.