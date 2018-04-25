Незаконно удерживаемого в симферопольском СИЗО украинского активиста Владимира Балуха "вывели из камеры, сильно избили и угрожают избавиться".

Об этом сообщил сегодня, 14 сентября, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, пишут События Крыма.

После того, как украинского активиста Владимира Балуха избили сотрудники симферопольского СИЗО, у него сильно болит голова и печень. Об этом Ахтем Чийгоз рассказал изданию Крым.Реалии.

«К нему в камеру пришел начальник СИЗО Бережной, очень грубо с ним разговаривали, после этого вывели из камеры, потребовали стать на колени. Он отказался, после этого его пинками уложили на бетон, сильно били по ногам, печени и голове», – рассказал Чийгоз.

По его словам, в субботу, 15 сентября, архиепископ Климент будет добиваться встречи с Владимиром Балухом.

Перед этим Крымская правозащитная группа сообщила, что адвокат украинского активиста Владимира Балуха намерен добиваться встречи с подзащитным в субботу, 15 сентября, в связи с информацией о его избиении.

Напомним, "верховный суд" Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Ольги Динзе на отказ другого суда в условно-досрочном освобождении Балуха.

Как сообщалось, 5 июля в Крыму Раздольненский районный суд приговорил Балуха к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. рублей (около 4 тыс. гривен). Активиста приговорили к такому тюремному сроку по совокупности двух уголовных дел.