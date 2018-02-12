Подъем уровня воды ожидается в отдельных реках Крымского полуострова, а также существует угроза формирований селей.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС по оккупированному Крыму.

14 сентября и в течение суток 15 сентября на отдельных реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах угроза формирования селей, – говорится в сообщении.

Ранее сегодня ведомство предупредило о сильных дождях и шквалах в Симферополе. Обильные осадки ожидаются сегодня и весь завтрашний день.