В Крыму ждут подъема рек и схода селей

19:10 14.09.2018 0 комментариев Крым

Подъем уровня воды ожидается в отдельных реках Крымского полуострова, а также существует угроза формирований селей.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба МЧС по оккупированному Крыму.

14 сентября и в течение суток 15 сентября на отдельных реках Крыма ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 метра. В селевых бассейнах угроза формирования селей, – говорится в сообщении.

Ранее сегодня ведомство предупредило о сильных дождях и шквалах в Симферополе. Обильные осадки ожидаются сегодня и весь завтрашний день. 



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