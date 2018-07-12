Завтра Украина откроет КПВВ на границе с оккупированным Крымом

18:50 14.09.2018 0 комментариев Крым

Контрольно-пропускные пункты «Каланчак» и «Чаплинка» на админгранице с оккупированым Крымом возобновят работу 15 сентября.

Об этом сегодня сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«15 сентября контрольные пункты въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка» возобновят свою работу», – говорится в сообщении и уточняется, что работа будет возобновлена в 10.00.

В ведомстве добавили, что пограничники продолжат мониторинг экологической ситуации. В случае угрозы для здоровья и жизни населения пункты пропуска могут быть снова закрыты.

Напомним, контрольно-пропускные пункты на админгранице с оккупированным Крымом со стороны Украины были закрыты из-за резкого ухудшения экологической обстановки, связанной с выбросами на заводе Титан.



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